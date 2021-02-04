Задержан первый подозреваемый по делу о пожаре в больнице Запорожья

Правоохранители обнаружили факты нарушений больницей требований противопожарной безопасности.
Генпрокуратура предъявила подозрение и задержала первого подозреваемого по делу о пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице, где сгорели заживо четыре человека.
Им стал работник, ответственный за пожарную безопасность в больнице, сообщил Офис генерального прокурора. После изучения места происшествия и проведения обысков правоохранители установили ряд нарушений требований противопожарной безопасности со стороны больницы.
Пожар в Запорожье – версии
Следствие рассматривает несколько версий пожара, в том числе использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений. Возможно, оборудование эксплуатировалось неправильно, что и привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких. В результате в помещении палаты скопился критический объем кислорода – а это привело к взрыву и пожару.
Пожар в больнице в Запорожье – жертвы
При пожаре погибли четыре человека – три пациента и один медработник (26-летний анестезиолог). Изначально сообщалось, что все погибшие – женщины, в том числе и пациентки в возрасте 91 год, 76 лет и 64 года.
По последним данным, одним из погибших был ветеран МВД.
"На самом деле там погиб знакомый моего дедушки, Захаров Александр Семенович. Еще в восемь утра семья сообщила об этом. Его тело очень сильно обгорело, поэтому хоронить его будут в специальном чехле. Он действительно лечился в той больнице уже две недели, лежал под аппаратом ИВЛ", – цитирует слова знакомой семьи Обозреватель.
Александр Захаров бывший военный, полковник в запасе. В последнее время был главой секции Ассоциации ветеранов внутренних войск МВД и Нацгвардии Украины. Захаров активно участвовал в протестах, требуя справедливого перерасчета пенсий для пенсионеров МВД.
Пожар в больнице в Запорожье: новости
- В ночь на 4 февраля в Запорожье в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19, произошел пожар.
- Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Также названа версия причины пожара в больнице в Запорожье: не было пожарной сигнализации. Главврач Владимир Шикаренко подчеркнул, что могло произойти возгорание медицинского оборудования.