Задержан первый подозреваемый по делу о пожаре в больнице Запорожья

Пожар в больнице Запорожья - задержан первый подозреваемый / Сайт ГПУ

Генпрокуратура предъявила подозрение и задержала первого подозреваемого по делу о пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице, где сгорели заживо четыре человека.

Им стал работник, ответственный за пожарную безопасность в больнице, сообщил Офис генерального прокурора. После изучения места происшествия и проведения обысков правоохранители установили ряд нарушений требований противопожарной безопасности со стороны больницы.

Пожар в Запорожье – версии

Следствие рассматривает несколько версий пожара, в том числе использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений. Возможно, оборудование эксплуатировалось неправильно, что и привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких. В результате в помещении палаты скопился критический объем кислорода – а это привело к взрыву и пожару.

Пожар в больнице в Запорожье – жертвы

При пожаре погибли четыре человека – три пациента и один медработник (26-летний анестезиолог). Изначально сообщалось, что все погибшие – женщины, в том числе и пациентки в возрасте 91 год, 76 лет и 64 года.

По последним данным, одним из погибших был ветеран МВД.

"На самом деле там погиб знакомый моего дедушки, Захаров Александр Семенович. Еще в восемь утра семья сообщила об этом. Его тело очень сильно обгорело, поэтому хоронить его будут в специальном чехле. Он действительно лечился в той больнице уже две недели, лежал под аппаратом ИВЛ", – цитирует слова знакомой семьи Обозреватель.

Александр Захаров / iz.com.ua

Александр Захаров бывший военный, полковник в запасе. В последнее время был главой секции Ассоциации ветеранов внутренних войск МВД и Нацгвардии Украины. Захаров активно участвовал в протестах, требуя справедливого перерасчета пенсий для пенсионеров МВД.

Пожар в больнице в Запорожье: новости