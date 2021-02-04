"Не было пожарной сигнализации": названа версия причины пожара в больнице в Запорожье

В больнице в Запорожье произошел пожар / zp.dsns.gov.ua

Главный врач запорожской областной больницы Владимир Шикаренко рассказал, что могло стать причиной смертельного пожара, в результате которого погибли 4 человека.

Как подчеркнул он в ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации, причиной пожара в запорожской больнице мог стать взрыв аппарата искусственной ветиляции легких.

Главврач подчеркнул, что могло произойти возгорание медицинского оборудования.

Отметим, что эту же версию поддерживает и глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", - заявил Старух.