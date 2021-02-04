Ночью в Запорожье горело здание инфекционки с COVID-больными: есть жертвы

По предварительным данным, жертвами огня стали трое пациентов и один медработник.
В ночь на четверг, 4 февраля, в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар. По предварительным данным, погибли четыре человека. Жертвами огня стали трое пациентов и один медработник.
Пятиэтажный корпус загорелся в 23.25 в среду, 3 февраля. Возгорание произошло на первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 кв. м. Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Во время ликвидации пожара были спасены 8 людей. Как сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух, на месте трагедии нашли четыре тела - врача, молодой девушки 1994 года рождения и троих пациентов на ИВЛ.
В здании находились больные с COVID-19. Из пожара спасли 29 пациентов. Их развезли по медучреждениям города.
По словам очевидцев, языков пламени во время пожара в больнице не было, но было сильное задымление.
На месте происшествия работают спасатели, ведется эвакуация пациентов больницы.
Напомним:
- Днем 2 февраля в городе Первомайск возник пожар в магазине Эпицентр.
- Поджигатель разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, огонь охватил тысячи квадратных метров торгового центра.
- В МВД сообщали, что был задержан 37-летний мужчина, который уже был судим.
- Позже поджигатель Эпицентра сознался в содеянном и объяснил причины поступка.