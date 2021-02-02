Поджигатель Эпицентра в Первомайске назвал причину своего поступка

Пожар в Эпицентре устроил 37-летний мужчина / ГСЧС

37-летний мужчина, который ворвался и устроил масштабный пожар в Эпицентре сознался в содеянном и объяснил причины поступка.

Как рассказал мэр Первомайска Олег Демченко, выяснилось, что поджигатель был пьян.

"По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить... Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь Эпицентр, у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором", - заявил Демченко, пишет издание Новости-N.

Хотя задержанный не говорит, откуда именно он приехал, в мобильном телефоне подозреваемого около 90% контактов - из Запорожской области, поэтому полиция полагает, что он именно оттуда.

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"Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные", - добавил мэр Первомайска.

Как стало известно, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

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