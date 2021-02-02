Поджигатель Эпицентра в Первомайске назвал причину своего поступка

Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
37-летний мужчина, который ворвался и устроил масштабный пожар в Эпицентре сознался в содеянном и объяснил причины поступка.
Как рассказал мэр Первомайска Олег Демченко, выяснилось, что поджигатель был пьян.
"По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить... Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь Эпицентр, у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором", - заявил Демченко, пишет издание Новости-N.
Хотя задержанный не говорит, откуда именно он приехал, в мобильном телефоне подозреваемого около 90% контактов - из Запорожской области, поэтому полиция полагает, что он именно оттуда.
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"Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные", - добавил мэр Первомайска.
Как стало известно, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.
Пожар в Эпицентре - о чем ранее сообщал Главред:
- Днем 2 февраля в магазине Эпицентр в городе Первомайск поджигатель разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, огонь охватил тысячи квадратных метров торгового центра.
- Злоумышленников было двое, один – задержан. По сведения администрации Эпицентра, одного из поджигателей задержали охранники. Мужчина применил против охранников топор.
- В МВД сообщали, что был задержан 37-летний мужчина, который уже был судим.
- В полиции добавили, что во время задержания злоумышленника пострадали два охранника.