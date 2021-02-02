Поджог Эпицентра в Первомайске: опубликовано фото задержанного

Возможному поджигателю грозит пожизненное заключение, сообщили в полиции.
Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет обнародовал фото задержанного ранее судимого мужчины, которого подозревают в осуществлении поджога в торговом центре Эпицентр в Первомайске Николаевской области и в нападении на охранников.
Снимок возможного поджигателя ТЦ Шайхет опубликовал на своей странице в Facebook.
На снимке мужчина запечатлен в наручниках, в куртке и с перебинтованной головой.
В полиции добавили, что против задержанного начато производство по ч. 2 ст. 194 Умышленное уничтожение или повреждение имущества и по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Покушение на убийство.
Максимальная мера пресечения для злоумышленника – пожизненное заключение.
Пожар в Первомайске – что нужно знать
- Днем 2 февраля стало известно, что в Эпицентре Первомайска поджигатель разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, огонь охватил тысячи квадратных метров торгового центра.
- Злоумышленников было двое, один – задержан. По сведения администрации Эпицентра, одного из поджигателей задержали охранники.
- В МВД сообщали, что задержан 37-летний житель Николаевщины, который уже был судим.
- В полиции добавили, что во время задержания злоумышленника пострадали два охранника.
Автор: Екатерина Присяжнюк