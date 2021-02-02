Поджог Эпицентра в Первомайске: опубликовано фото задержанного

В полиции показали снимок возможного поджигателя Эпицентра / facebook.com/Сергей Шайхет

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет обнародовал фото задержанного ранее судимого мужчины, которого подозревают в осуществлении поджога в торговом центре Эпицентр в Первомайске Николаевской области и в нападении на охранников.

Снимок возможного поджигателя ТЦ Шайхет опубликовал на своей странице в Facebook.

На снимке мужчина запечатлен в наручниках, в куртке и с перебинтованной головой.

В полиции добавили, что против задержанного начато производство по ч. 2 ст. 194 Умышленное уничтожение или повреждение имущества и по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Покушение на убийство.

Максимальная мера пресечения для злоумышленника – пожизненное заключение.

В полиции показали снимок возможного поджигателя Эпицентра / facebook.com/Сергей Шайхет

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