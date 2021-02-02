"Ударил охранника топором": в МВД раскрыли подробности поджога Эпицентра в Первомайске

В поджоге Эпицентра в Первомайске подозревают 37-летнего мужчину, который был судим, заявили в МВД / facebook.com/MNSMYKOL

Заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил, что поджог Эпицентра в Первомайске Николаевской области осуществил 37-летний ранее судимый житель Николаевщины.

Злоумышленник напал на охранника и ударил его топором, рассказал замминистра Стране, говорится в ее Telegram-канале.

По его словам, поджигатель разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, поэтому возник сильный пожар.

Геращенко добавил, что мотивы злоумышленника выясняют правоохранители, в частности рассматривается версия о заказе преступления.

В администрации Эпицентра поделились, что поджог совершили двое злоумышленников.

"…один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников Эпицентра, ранив одного из них", – отметили в администрации.

В Эпицентре утверждают, что одного поджигателя задержала охрана, а второй злоумышленник скрылся.

В полиции Николаевской области рассказали, что пострадали и попали в больницу двое охранников, которые пытались задержать поджигателя, пишет РБК-Украина.