"Ударил охранника топором": в МВД раскрыли подробности поджога Эпицентра в Первомайске

Пожар в Первомайске мощный, поскольку злоумышленник разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, рассказал замминистра.
Заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил, что поджог Эпицентра в Первомайске Николаевской области осуществил 37-летний ранее судимый житель Николаевщины.
Злоумышленник напал на охранника и ударил его топором, рассказал замминистра Стране, говорится в ее Telegram-канале.
По его словам, поджигатель разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, поэтому возник сильный пожар.
Геращенко добавил, что мотивы злоумышленника выясняют правоохранители, в частности рассматривается версия о заказе преступления.
В администрации Эпицентра поделились, что поджог совершили двое злоумышленников.
"…один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников Эпицентра, ранив одного из них", – отметили в администрации.
В Эпицентре утверждают, что одного поджигателя задержала охрана, а второй злоумышленник скрылся.
В полиции Николаевской области рассказали, что пострадали и попали в больницу двое охранников, которые пытались задержать поджигателя, пишет РБК-Украина.
- Ранее сообщалось, что в Первомайске возник мощный пожар в Эпицентре, в небо поднимались клубы черного дыма. Огонь охватил тысячи квадратных метров. Возгоранине уже локализовали.
- СМИ писали, что к поджогу причастны двое злоумышленников. По сведениям журналистов, после пожара задержан мужчина, который имел при себе бензин.