С топором и коктейлем Молотова: вероятный поджигатель Эпицентра задержан

За поджог Эпицентра задержан мужчина с бензином / spainru.com

За поджог торгового центра Эпицентра в Первомайске охрана ТЦ уже задержала мужчину. При нем был бензин, что и стало поводом для задержания.

По словам очевидцев, злоумышленников было двое. Однако второму подозреваемому удалось скрыться, сообщает местное издание Новости N.

Есть сведения, что перед поджогом мужчина бросался на людей с топором, а потом кинул прямо в товар коктейль Молотова.

"По словам очевидцев, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников Эпицентра, ранив одного из них. Охрана задержала мужчину и передала полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители", – сообщается в заявлении Эпицентра.

Также в сети уже появились фото задержанного мужчины: он лежит в снегу. Судя по всему, его избили, так как вокруг него на снегу много пятен крови.

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За поджог Эпицентра задержан мужчина с бензином / Gard.City

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