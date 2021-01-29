В Николаеве главврачу "инфекционки" сожгли автомобиль

Автомобиль подожгли около двух часов ночи / Фото Нацполиции

В ночь на 29 января в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Chevrolet Epica. Огонь уничтожил крышу, двери и лобовое стекло машины.

Сообщение о том, что возле дома по проспекту Богоявленскому в Ингульском районе Николаева горит автомобиль поступило около 1:40, передает пресс-служба полиции Николаевской области.

Пожар ликвидировали сотрудники ГосЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси. Для установления причин пожара их направили на экспертизу.

Фото Нацполиции

По данным издания Николаевские новости, автомобиль принадлежал главврачу Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний и депутату областного совета от партии Наш Край Светлане Федоровой.

На данный момент расследуются все обстоятельства происшествия и устанавливаются лица, причастные к поджогу. Сведения о событии внесены в Единый госреестр по ч. 2 ст. 194 УК Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Отметим, в декларации Федоровой за 2019 год в графе транспортные средства какие-либо автомобили отсутствуют. В декларации ее супруга Николая Исайкина указан автомобиль Chevrolet Epica 2009 года выпуска, приобретенный в 2019 году за 143 тысячи гривен.

Напомним: