В Николаеве главврачу "инфекционки" сожгли автомобиль

Огонь уничтожил крышу, двери и лобовое стекло машины. О пострадавших не сообщается.
В ночь на 29 января в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Chevrolet Epica. Огонь уничтожил крышу, двери и лобовое стекло машины.
Сообщение о том, что возле дома по проспекту Богоявленскому в Ингульском районе Николаева горит автомобиль поступило около 1:40, передает пресс-служба полиции Николаевской области.
Пожар ликвидировали сотрудники ГосЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси. Для установления причин пожара их направили на экспертизу.
По данным издания Николаевские новости, автомобиль принадлежал главврачу Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний и депутату областного совета от партии Наш Край Светлане Федоровой.
На данный момент расследуются все обстоятельства происшествия и устанавливаются лица, причастные к поджогу. Сведения о событии внесены в Единый госреестр по ч. 2 ст. 194 УК Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Отметим, в декларации Федоровой за 2019 год в графе транспортные средства какие-либо автомобили отсутствуют. В декларации ее супруга Николая Исайкина указан автомобиль Chevrolet Epica 2009 года выпуска, приобретенный в 2019 году за 143 тысячи гривен.
Напомним:
- В мае 2020 года в Киеве неизвестные подожгли автомобиль журналиста Владимира Егорова.
- В августе прошлого года в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Он был припаркован возле дома водителя.