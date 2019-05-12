В Киеве неизвестные сожгли авто главного редактора украинского телеканала

Неизвестные подожгли автомобиль журналиста Владимира Егорова/ Скриншот

В ночь на воскресенье, 12 мая, в Киеве неизвестные подожгли припаркованный у подъезда автомобиль журналиста Владимира Егорова.

"Сегодня в 4.30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - сообщил Егоров в Facebook.

Журналист добавил, что никто не пострадал.

По словам Егорова, автомобиль восстановлению не подлежит.

Отметим, что Егоров является главным редактором телеканала TVi.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах журналиста Вадима Комарова жестоко избили, он в тяжелом состоянии попал в реанимацию.