В Киеве неизвестные сожгли авто главного редактора украинского телеканала

Автомобиль восстановлению не подлежит.
В ночь на воскресенье, 12 мая, в Киеве неизвестные подожгли припаркованный у подъезда автомобиль журналиста Владимира Егорова.
"Сегодня в 4.30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - сообщил Егоров в Facebook.
Журналист добавил, что никто не пострадал.
По словам Егорова, автомобиль восстановлению не подлежит.
Отметим, что Егоров является главным редактором телеканала TVi.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах журналиста Вадима Комарова жестоко избили, он в тяжелом состоянии попал в реанимацию.