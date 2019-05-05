"Операция и кома": депутат рассказал о состоянии жестоко избитого черкасского журналиста

Вадим Комаров перенес операцию и находится в коме, сообщил депутат / facebook.com/Вадим Комаров

Депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил, что избитого известного черкасского журналиста Вадима Комарова прооперировали.

Комаров находится в коме, поделился чиновник в Facebook.

В Главном управлении Нацполиции Черкасской области сообщили, что в субботу, 4 мая, около 9:00 на одной из улиц в центре Черкасс злоумышленник нанес местному жителю тяжкие телесные повреждения.

В полиции добавили, что пострадавший попал в больницу, а нападавшего — разыскивают. Начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Вадима Комарова жестоко избили, журналист в тяжелом состоянии попал в реанимацию. СМИ писали, что его с разбитой головой увидели прохожие прямо на улице и вызвали скорую.