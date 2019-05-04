В Черкассах известный журналист попал в реанимацию после жестокого избиения

Вадим Комаров / Фейсбук В.Комарова

В Черкассах жестоко избили известного журналиста Вадима Комарова, он в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

"Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50 ", - написала в Facebook Светлана Комарова.

Как отмечает местное издание Прочерк, Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. Его с разбитой головой сегодня около девяти часов утра увидели прохожие прямо на улице и вызвали "скорую".

Отмечается, что Комаров в своих публикациях не раз нарушал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

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Как подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко, Комаров часто затрагивал резонансные темы, что реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги.

"Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех ...", - добавил Томиленко в Facebook.

Он также опубликовал сюжет с журналистским расследованием, которое в последнее время готовил Комаров.

Напомним, ранее сообщилось о том, что в Одессе депутата облсовета Романа Сеника обвинили в избиении журналиста Богдана Осинского.