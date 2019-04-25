Ногой в лицо: в Одессе депутат избил журналиста

25 апреля 2019, 21:40

Журналист во время толкотни упал на асфальт, а депутат облсовета нанес ему несколько ударов.

Кулак, избиение
В Одессе избили журналиста / ТСН

В Одессе депутата облсовета Романа Сеника обвинили в избиении журналиста Богдана Осинского.

Инцидент произошел во время конфликта между прихожанами Православной церкви Украины вокруг изменения предстоятеля Храма Рождества Христова в Одессе, сообщает ИМИ.

По словам пострадавшего, он находился на месте событий в соответствии с официальным редакционным заданием, имел удостоверение и публично объявлял принадлежность к СМИ.

Осинский уточнил, что во время толкотни возле помещения церкви он упал на асфальт, а депутат облсовета нанес ему несколько ударов ногой.

Пострадавший связал нападение со своей профессиональной деятельностью, а мотив видит "в нежелании одной из сторон конфликта освещения деталей противостояния в медиа".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве избили известного режиссера.

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Одесса журналист избиение
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