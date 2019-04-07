"Пустили кровь за Рашку": в Киеве избили известного режиссера

Юрий Грузинов / facebook.com/yurets.vetrov

В Киеве в кафе избили известного режиссера, выходца из России Юрия Грузинова.

Инцидент произошел в заведении Брайтон Бич на Печерске, причем на режиссера напали с криками "Я люблю рашку".

Грузинов рассказал, что сделал замечание официантке за российскую музыку в заведении, на него напала агрессивная компания.

"Сообщил про то что у них играет русская музыка! И тут чувак как заорет: „Я люблю рашку!". Я попытал спросить у него, за что конкретно. Пока я задавал вопрос, совершенно другой муфлон со стороны врезал мне наотмашь и свалил!" — рассказал режиссер в Фейсбук.

/ facebook.com/yurets.vetrov

После инцидента режиссер обратился в больницу, и ему наложили швы.

Грузинов настроен пессимистично. "Вместо номера значка дали размер обуви, анекдоты рассказывали друг другу, не дали дописать заявление и приняли его так, сообщив, что больше нет бумаги", — описал он действия полицейских.

"Москалю в Киеве, на Печерске, пустили кровь со словами я люблю рашку", добавил Грузинов.

/ facebook.com/yurets.vetrov

Напомним, в Киеве на избирательном участке избили скандального блогера.