"Подправил лицо": в Киеве на избирательном участке избили скандального блогера

В Киеве на одном из избирательных участков напали на блогера Даниила Чикина, который в 2015-м уезжал в Москву, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, однако впоследствии стал гостем форума фракции Блока Петра Порошенко.

"Лучшее мое фото с избирательного участка — подправил лицо Чикину Данилу", — написал на своей странице в Facebook Вячеслав Маковийчук.

В свою очередь блогер Сергей Наумович напомнил, что Чикин являлся сторонником Украинского выбора Виктора Медведчука, а на росТВ повторял фейки российской пропаганды.

"Медведчуковцу, который гастролировал некоторое время по ТВ-каналам российской пропаганды, рассказывал про "распятых мальчиков в трусиках", а потом вернулся и внезапно стал топить за ПАП, возле избирательного участка на лице поставили отметку за оскорбление семьи моего приятеля Слава Масонский. Кроме того, этот деятель — Даниэл Чикин — писал оскорбительные посты в адрес Кати Гандзюк. Собственноручно восстановил справедливость — сам Слава", — отметил Наумович.

Напомним, ранее Чикина обвинили в том, что он "скрывался от мобилизации в РФ, вещая о хунте".