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В Первомайске загорелся Эпицентр, небо окутали черные клубы дыма

2 февраля 2021, 14:02

Ориентировочная площадь пожара и его причина устанавливаются.

В Первомайске горит Эпицентр / скриншот ГСЧС

В Первомайске, на ул. Федора Достоевского, во вторник, 2 февраля, произошел масштабный пожар торгового центра "Эпицентр". Над супермаркетом поднялись огромные черные клубы дыма.

Над тушением пожара работают 2 отделения 23-й государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее",сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место также направлены пожарная команда ОДО "Первомайскдизельмаш", отделение 6 ГПСЧ с Арбузинского района и 25 часть Южноукраинска.

Ориентировочная площадь пожара и его причина устанавливаются.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, людей из здания эвакуировали", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В настоящее время составляются списки всех, кто был внутри.

Пожар еще не локализован.

Пожары в Украине - о чем сообщалось ранее:

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