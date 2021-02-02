В Первомайске загорелся Эпицентр, небо окутали черные клубы дыма

Ориентировочная площадь пожара и его причина устанавливаются.
В Первомайске, на ул. Федора Достоевского, во вторник, 2 февраля, произошел масштабный пожар торгового центра "Эпицентр". Над супермаркетом поднялись огромные черные клубы дыма.
Над тушением пожара работают 2 отделения 23-й государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее",сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
На место также направлены пожарная команда ОДО "Первомайскдизельмаш", отделение 6 ГПСЧ с Арбузинского района и 25 часть Южноукраинска.
Ориентировочная площадь пожара и его причина устанавливаются.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, людей из здания эвакуировали", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В настоящее время составляются списки всех, кто был внутри.
Пожар еще не локализован.
Пожары в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В Киеве в Подольском районе после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее. В результате инцидента ребенок погиб.
- В Киеве произошел крупный пожар в здании Киевпроекта, которое расположено на улице Богдана Хмельницкого возле метро Театральная.
Автор: Адриана Бубновская