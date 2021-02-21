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В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии, людей эвакуировали

21 февраля 2021, 21:02
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В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, ведь горение сопровождалось значительным задымлением.

В Киеве загорелось общежитие

В Киеве в воскресенье, 21 февраля, произошел масштабный пожар в общежитии НПУ имени Драгоманова на улице Космической, сообщили в киевском управлении ГСЧС.

По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.

В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, ведь горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители смогли вернуться в здание.

На месте происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будет устанавливать следствие.

Пожар в больнице Запорожья – о чем писал Главред:

  • В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
  • В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.
  • После инцидента было открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
  • Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.
новости Киева ГСЧС
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