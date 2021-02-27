Названа возможная причина пожара в больнице в Черновцах

Из-за пожара в больнице №1 в Черновцах погиб человек / acc.cv.ua

Причиной пожара в коронавирусном отделении городской больницы №1 в Черновцах является взрыв кислородного баллона, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сообщается об одном погибшем человеке. Еще один пациент больницы пострадал. Эвакуированы 20 человек. Примечательно, в Черновицкой ОГА опровергли изданию Зеркало недели версии о взрыве газового баллона или замыкания проводки.

Замглавы Черновицкой обладминистрации Наталья Гусак на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что есть пострадавшие. Пациентов больницы решили госпитализировать в другие учреждения здравоохранения. Родственники пациентов больницы №1 могут узнать о том, в какую больницу перевели их родных в связи с ЧП, позвонив по номеру горячей линии 066 084 93 13.

Пожар в больнице №1 в Черновцах

В пятницу, 27 февраля, в 13:15 в городе Черновцы по улице Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже 5-этажного здания Городской клинической больницы №1, в коронавирусном отделении, случился пожар. В 13:30 пожарные смогли ликвидировать огонь. В ГСЧС уточнили, что возгорание охватило площадь 30 кв.м.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля случился пожар в Запорожской областной инфекционной больнице. В медицинском учреждении произошло возгорание палаты-бокс в реанимационном отделении, где проходили лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Погибли три пациента больницы и анестезиолог.