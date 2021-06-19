В центре Москвы вспыхнул склад питард, огромный пожар тушит авиация

В Москве горит склад пиротехники / ТАСС

В центре Москвы, на Лужнецкой набережной, вспыхнул пожар на складе пиротехники - по последним данным, площадь пожара увеличилась до 500 кв. м и ему присвоен третий ранг, сообщает агентство ТАСС.

Пожар сопровождается множественными взрывами петард.

В экстренных службах уточнили, что горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Для тушения пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной Москвы привлечена авиация.

"К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра. К месту пожара на Лужнецкой набережной следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются 3 вертолета Ка-32",- говорится в сообщении МЧС России.

Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 9 июня в российской Рязани произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко. Там находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом.

В результате пожара пострадали 11 человек, из них трое - погибли. Девять человек удалось спасти. Среди пострадавших находится медсестра, она в тяжелом состоянии.