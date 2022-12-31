glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом

31 декабря 2022, 22:40
Президент подчеркнул, что сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью.
Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом
Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2023 годом победы Украины в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Об этом украинский гарант написал в своем Telegram.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", - написал президент

По его словам, сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью. Речь идет о победе нашего государства в российско-украинской войне.

"С Новым годом! Годом нашей победы", - добавил глава государства.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине. В своем обращении он вспомнил видеопоздравление главы Кремля Владимира Путина, которое он записал якобы в окружении военных. Украинский лидер обратился к россиянам на их языке.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он скрывается за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинская противовоздушная оборона в новом году станет еще сильнее и результативнее. Глава государства подчеркнул, что ПВО Украины может стать самой мощной в Европе.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:40

Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом

22:08

Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

21:20

"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

20:43

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

20:15

Свитан рассказал, может ли российская ПВО полностью прикрыть МосквуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:41

Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине: теперь их ищут по всей Ростовской области

19:16

Экстренные отключения отменяются: в ДТЭК сообщили хорошие по поводу ситуации со светом в КиевеВидео

19:10

"Никто вам этого не простит": Зеленский обратился к россиянам после массированного удара по Украине

18:33

Пророссийские жители Крыма должны быть депортированы после возвращения полуострова - Тука

Реклама
18:10

Генерал Романенко пояснил, почему враги постоянно меняют своих командующихВидео

18:09

Война затянется еще на два-три года, на Западе панически боятся развала России – Тука

17:53

Такие смешные: скандальная участница "Холостяка" прокомментировала своё участие в шоу

17:40

Чтобы игрушки на елке тряслись от хохота: подборка лучших новогодних анекдотовВидео

17:38

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурорВидео

17:29

"РФ хочет оставить нас в темноте на Новый год": Шмыгаль рассказал, в каком состоянии энергосистема

17:20

"Долго делали поблажки": в России хотят закрыть помойку СкабеевойВидео

17:06

"Путин "встречает" Новый год убийствами": Украина требует выгнать РФ из СБ ООНВидео

17:01

Без мучений и брызг: 2 способа идеально почистить гранат

16:59

"Будет ребенок": Positiff сделал признание о личной жизни

16:44

Большинство украинцев поддерживают удары ВСУ по энергетике России - опросВидео

Реклама
16:39

Массированный удар РФ: ВСУ сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врагаВидео

16:27

Россия сможет нанести следующий массированный удар не раньше 9-10 январямнение

16:16

"Кремль, завтра": Данилов "анонсировал" блэкаут и "бавовну" в МосквеВидео

16:04

1 человек погиб, 20 пострадали, в городе разрушения: последствия ракетного удара по Киеву

16:03

Бахмут как город больше не существует - БудановВидео

16:03

Путин в компании лжесолдат выдал бред под видом новогоднего поздравленияВидео

15:54

В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста

15:45

Звезды, которые погибли от рук России в 2022 году

15:43

В 2023 году Украина победит преступную армию РФ, а страну-агрессора ждет смена власти - БудановВидео

15:21

Боевые действия могут перекинуться на территорию РФ, но в этом нет смысла - ТукаВидео

15:16

Ответочка от кармы: в России прямо на головы местных упала летящая на Украину ракетаВидео

14:44

Ответ от Украины: в Джанкое и Евпатории прогремели мощные взрывыВидео

14:30

Буданов рассказал, когда Россия столкнется с дефицитом боеприпасовВидео

14:14

В Киеве прогремели взрывы, есть погибший и пострадавшие: в столице ввели экстренные отключения света

13:46

Ракетная атака РФ: по Украине прокатились взрывы, много городов без светаВидео

13:33

Тука спрогнозировал, скоро ли сломают Россию западные санкцииВидео

13:27

2023-й будет годом тяжелых боев, о победе Украины говорить рано – ТукаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 1 января 2023: кому достанется веселье, гости и прогулки, а кто останется дома

12:53

Освобождение Крыма и Донбасса в 2023 году: Тука оценил шансы на скорую победуВидео

12:53

Для Путина 2022-й стал годом позора и провалов – NewsweekВидео

Реклама
12:51

"Желаю, чтобы он отвял от моей жизни": Козловский прокомментировал свою ссору с КондратюкомВидео

12:30

"Есть пуски": россияне ударили ракетами по Украине под Новый годВидео

12:15

Угроза нового массированного удара: в ГУР вычислили число оставшихся у РФ ракетВидео

11:53

Для ВСУ откроются два важных направления после освобождения Кременной – ГайдайВидео

11:44

Дистанция - 2710 метров: украинский снайпер ликвидировал врага и установил мировой рекордВидео

11:43

"Покрошили" оккупантов и взяли пленных: Гайдай раскрыл детали штурма НовоселовскогоВидео

11:19

В РФ пытались сжечь главную елку на территории КремляВидео

11:12

Сверхзвуковая скорость: в ВСУ назвали ракеты РФ, которые украинская ПВО не может сбитьВидео

10:59

Астролог рассказал, что звезды сулят людям в январе-2023Видео

10:58

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять