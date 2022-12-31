Президент подчеркнул, что сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью.

Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2023 годом победы Украины в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Об этом украинский гарант написал в своем Telegram.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", - написал президент

По его словам, сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью. Речь идет о победе нашего государства в российско-украинской войне.

"С Новым годом! Годом нашей победы", - добавил глава государства.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине. В своем обращении он вспомнил видеопоздравление главы Кремля Владимира Путина, которое он записал якобы в окружении военных. Украинский лидер обратился к россиянам на их языке.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он скрывается за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинская противовоздушная оборона в новом году станет еще сильнее и результативнее. Глава государства подчеркнул, что ПВО Украины может стать самой мощной в Европе.

Вас может заинтересовать: