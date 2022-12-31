"РФ хочет оставить нас в темноте на Новый год": Шмыгаль рассказал, в каком состоянии энергосистема

Шмигаль подчеркнул, что Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую выпущенную по Украине ракету.

Атака российских оккупантов 31 декабря была направлена на гражданскую инфраструктуру Украины / УНИІАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на массированный ракетный обстрел, который российские оккупанты устроили перед Новым годом, украинская энергосистема остается стабильной.

Как отметил глава правительства в Telegram, страна-террорист устроила атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах, в результате чего повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место для проведения праздников. Есть погибшие и раненые.

"Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре. Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", – сообщил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую выпущенную по Украине ракету.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

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