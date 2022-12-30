glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ

30 декабря 2022, 23:14
Наступление зимы стало для оккупантов катастрофой. Военное руководство ВС РФ не может обеспечить все группировки войск, которые воюют в Украине.
Четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ
Эксперт назвал четыре крупных города, которые в ближайшее время могут быть деоккупированы / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут освободить от российских оккупантов четыре города. Это Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.uа.

"Вероятнее всего, это освобождение таких крупных городов, как Донецк. Это очень вероятно. Также это может быть освобождение территорий, которые сейчас захвачены в Запорожской области. Прежде всего, это может быть Мелитополь, и я думаю, что дойдут до Мариуполя, но чуть позже. Но Мелитополь - это будет первый город, который будет освобожден в ближайшее время", - сообщил эксперт.

Кроме того, по словам Притулы, совсем скоро могут быть освобождены два города на Луганщине – Сватово и Кременная.

"Эти территории также будут освобождены в ближайшее время. Но логика действий украинских сил такова, что они уничтожают российские войска там, где они есть. То есть беружуть и технику, и личный состав", - сказал он.

Как отметил Притула, наступление зимы стало для оккупантов катастрофой. Военное руководство ВС РФ не может обеспечить все группировки войск, которые воюют в Украине.

"Зима - это всегда катастрофа для России. Большое количество горючего, в котором нуждается техника. Она предполагает большую логистику, а с этим у РФ всегда плохо. Надо привозить большое количество снарядов на большое расстояние. И это тоже большая проблема для Российской Федерации на сегодня. Когда это все в комплексе посчитать, то оказывается, что для России это очень большая проблема - обеспечить группировку войск, которую она держит на территории Украины", - добавил эксперт.

Война России против Украины

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты имеют за цель до конца текущего года выйти на админграницу Донецкой области. Оккупанты собрали больше всего военной техники и вооружения возле Бахмута, но окружить город им не удается.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка в районе Бахмута и Кременной. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

Недавно издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года: погода, крепость Бахмут, наступление украинских войск, российская оборона, наступление РФ, события за пределами Украины. Подробнее о каждом факторе читайте здесь.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:50

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурор

23:47

"У вас осталась неделя": Резников срочно обратился к россиянам из-за коварных планов ПутинаВидео

23:26

ВСУ штурмом выбили оккупантов из села в Луганской области: появилось видеоВидео

23:18

Известный актер рассказал, почему постельные сцены с Дженнифер Энистон - настоящая пытка

23:14

Четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:52

Со здоровьем плоховато: Путина изолировали от журналистовВидео

22:30

Гороскоп для Раков на январь 2023: когда ждать прибыль, а когда - новую любовьВидео

22:21

"У россиян значительные потери": Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановитьсяВидео

22:08

Шрек, Халк или Гринч: Jerry Heil шокировала поклонников гематомой на пол-лицаВидео

Реклама
22:00

В Украине будут выключать свет даже после войны - ДТЭКВидео

21:37

Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчинВидео

21:31

Maruv в прозрачном комбинезоне засветила необъятные ягодицы и пожаловалась на лишний весВидео

21:13

"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцамВидео

21:01

"Сочи будут оккупированы": Гиркин дал интересный прогноз на 2023 годВидео

20:59

"Станет самой мощной в Европе": Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВОВидео

20:14

ВСУ ликвидировали в районе Донецка огромную группу оккупантовВидео

20:12

Гологрудая Бритни Спирс сплясала в душе и объявила о смене имениВидео

20:12

Кремль назвал друзей Путина в Европе: в список вошли лишь три лидераВидео

20:00

Украина "отказывается от прекращения войны": Подоляк назвал причинуВидео

20:00

Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым очень повезет в январеВидео

Реклама
19:48

Пенсионеров в Украине ждет большая индексация выплат в 2023 годуВидео

19:39

"Знаешь, что тебе нужно? Пуля в голову": творцы сериала Уэнздей раскрыли подробности нового сезона

19:34

Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочнымФото

19:28

Путину угрожали убийством: эксперт рассказал, почему РФ сменила риторику в вопросе ядерных угрозВидео

19:20

Какой будет Россия в 2023 годумнение

18:45

Собьют большой куш: названы самые удачные знаки зодиака в январе 2023Видео

18:28

Аура расскажет о здоровье и эмоциональных переживаниях: что значат цвета чакрВидео

17:54

Глава разведки Буданов назвал хитрый план Путина на 2023 годВидео

17:39

На Новый год в Украину придет новая "буря": синоптики рассказали о неприятностиВидео

17:15

"Нечего греха таить": в Кремле дали неуклюжее объяснение, почему Путин не общается с прессойВидео

16:47

Балеруну-предателю Полунину отменили спектакли в Милане из-за его продажной позиции по войне в Украине

16:31

ВСУ получили 60 авто при содействии Favbet Foundation

16:10

Рэпер Миша Крупин душевно сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атакиВидео

16:01

"РФ демилитаризуется по плану": Резников ответил на ракетный удар оккупантовВидео

15:51

Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минутВидео

15:51

Путин изолировался от своих элит, они недовольны тактикой Кремля - The Washington PostВидео

15:23

Мощный взрыв в Донецке: ликвидирован топ-чиновник из Следкома РФВидео

15:06

Кремль больше не шантажирует мир ядерным оружием после окрика из Китая - ДаниловВидео

14:59

Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:45

Старшая дочь Оли Поляковой стала тарологом и нагадала Тине Кароль новый романВидео

Реклама
14:43

Жена Остапчука рассекретила, с кем будет встречать новый год

14:12

Уменьшить суммы в квитанциях за отопление: кто из украинцев имеет правоВидео

14:10

Люди используют не весь потенциал пищевой пленки: 6 полезных хитростей

13:56

"Это не конец войны": в НАТО предупредили об угрозе нового наступления РФВидео

13:51

Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа

13:24

Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

12:58

В Киеве снова будут отключать свет по графикам - ДТЭКВидео

12:37

Маша Ефросинина посветила тощими плечиками в открытом платье: "Опустошена, но стараюсь быть сильной"

12:32

Дали время укрепить ВСУ: Олланд откровенно высказался о Минских договоренностяхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять