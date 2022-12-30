Четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ

Наступление зимы стало для оккупантов катастрофой. Военное руководство ВС РФ не может обеспечить все группировки войск, которые воюют в Украине.

Эксперт назвал четыре крупных города, которые в ближайшее время могут быть деоккупированы / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут освободить от российских оккупантов четыре города. Это Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.uа.

"Вероятнее всего, это освобождение таких крупных городов, как Донецк. Это очень вероятно. Также это может быть освобождение территорий, которые сейчас захвачены в Запорожской области. Прежде всего, это может быть Мелитополь, и я думаю, что дойдут до Мариуполя, но чуть позже. Но Мелитополь - это будет первый город, который будет освобожден в ближайшее время", - сообщил эксперт.

Кроме того, по словам Притулы, совсем скоро могут быть освобождены два города на Луганщине – Сватово и Кременная.

"Эти территории также будут освобождены в ближайшее время. Но логика действий украинских сил такова, что они уничтожают российские войска там, где они есть. То есть беружуть и технику, и личный состав", - сказал он.

Как отметил Притула, наступление зимы стало для оккупантов катастрофой. Военное руководство ВС РФ не может обеспечить все группировки войск, которые воюют в Украине.

"Зима - это всегда катастрофа для России. Большое количество горючего, в котором нуждается техника. Она предполагает большую логистику, а с этим у РФ всегда плохо. Надо привозить большое количество снарядов на большое расстояние. И это тоже большая проблема для Российской Федерации на сегодня. Когда это все в комплексе посчитать, то оказывается, что для России это очень большая проблема - обеспечить группировку войск, которую она держит на территории Украины", - добавил эксперт.

Война России против Украины

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты имеют за цель до конца текущего года выйти на админграницу Донецкой области. Оккупанты собрали больше всего военной техники и вооружения возле Бахмута, но окружить город им не удается.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка в районе Бахмута и Кременной. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

Недавно издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года: погода, крепость Бахмут, наступление украинских войск, российская оборона, наступление РФ, события за пределами Украины. Подробнее о каждом факторе читайте здесь.

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