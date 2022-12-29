"Передал обезьяне гранату": Пионтковский назвал истинную причину визита Путина в Беларусь

По словам российского оппозиционера, Путин создал для себя возможность под фальшивым флагом.

Пионтковский назвал истинную цель визита Путина в Беларусь / сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин ездил в Минск для того, чтобы втянуть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в ядерный шантаж. Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский.

"Украинцы придумали хорошее слово "петляет" о политике Лукашенко. Он так и петляет лет 30. Он пропетлял и в этот раз. Путин добился от него двух целей. Первая - они объявили о белорусско-российских военных маневрах в начале февраля 2023 года. Мы помним, что были такие же маневры в феврале 2022-го. А вторая вещь - совершенно экзотическая", - рассказал Пионтковский в интервью изданию "Гордон".

Он считает, что эта "экзотическая" цель – втягивание Лукашенко в ядерный шантаж. По мнению политолога, трехчасовое обсуждение якобы экономических вопросов задумали "ради двух слов".

"Это слова "специальные боеприпасы". Итак, белорусские пилоты теперь будут водить самолеты со специальными боеприпасами. То есть с ядерным оружием. Вот что они хотели сказать. Мы уже говорили, что ядерный шантаж Путина провалился, и ему очень твердо и конкретно объяснили, что его убьют. То он решил снова шантажировать Запад, но со спины Лукашенко", - говорит Пионтковский.

По словам эксперта, именно поэтому Путин намекнул, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. А чтобы усилить это впечатление, глава Кремля сказал о передаче "Искандеров", не уточняя, с какими зарядами. В то же время сам Лукашенко, мягко говоря, не в восторге от такой роли.

"Искандеры" могут носить и ядерные заряды. Путин для себя создал возможность, как говорится, под фальшивым флагом. Если он уже знает, что его убьют за ядерный удар, но хочет попугать Запад: может, из Беларуси вылетит какой-то ядерный снаряд, который ударит по цели в Украине или стране НАТО, а Путин скажет, что он ни при чем. Это может показаться смешным, наивным, но это серьезно. Ради этого он приезжал в Беларусь, чтобы продолжить ядерный шантаж, дать понять, что он передал гранату обезьяне, передал ядерное оружие Лукашенко", - добавил политолог.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно украинский дипломат Владимир Ельченко сообщил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда РФ даст некоторое тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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