glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"

19 декабря 2022, 18:55
Оккупанты в своих социальных сетях распространили панические сообщения.
виталий ким
Виталий Ким / instagram.com/kimkimvitalii

Против российских оккупантов на Кинбурнской косе применяют термобарические боеприпасы, заявил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По его словам, заявления оккупантов о том, что ВСУ якобы ударили по вражеским позициям на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием, звучат смешно. Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Он отметил, что оккупанты в своих социальных сетях распространили панические сообщения о том, что Вооруженные Силы Украины якобы применили на Кинбурнской косе "тактическое ядерное оружие".

"Это действительно смешно. Потому что это 9-килограммовый термобарический боеприпас, который доработан. Это обычный боеприпас, которым работают военные, скажем так. Но россияне настолько не ожидали, что это будет с дрона – такой вес и на такое расстояние, вот они эту панику и подняли. Потому что на видео оно выглядит серьезно. Но на самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали кое-что", – сказал Ким.

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о

Он также добавил, что волонтеры доделывают еще два-три таких боеприпаса – один поедет на Бахмутское направление, а другие будут работать на юге.

Ранее сообщалось о боях за Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Отмечается, что украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.

"На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами", — уточняется в сообщении.

Читайте еще:

Николаевская область Виталий Ким война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:08

Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

19:50

"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУВидео

19:46

Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

19:29

За жизнь дочери солиста "На-на" сражаются врачи

19:25

Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию ХерсонаВидео

Реклама
19:24

Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторовВидео

19:20

Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментовмнение

19:09

Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

19:01

"Они мне уже надоели": Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

18:55

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"Видео

18:32

Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с АзоваВидео

18:03

Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300Видео

17:57

"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения КрымаВидео

17:50

Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в УкраинеВидео

17:38

Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в МинскеВидео

17:32

Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный планВидео

17:29

"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в БеларусьВидео

16:51

"Специфика атак изменилась": в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиянВидео

16:45

Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключенийВидео

16:44

Что вам понравилось: тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

Реклама
16:27

"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового годаВидео

16:22

"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"ФотоВидео

16:18

ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над РоссиейВидео

15:59

ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

15:48

РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 годуВидео

15:45

"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

15:28

В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"Видео

15:13

"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал срокиВидео

14:42

"Заметал следы": Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с ЛукашенкоВидео

14:25

Мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара в Кривом Роге: ее спасают врачи

14:22

Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого могут призвать в войска в первую очередьВидео

14:10

У Путина ответили на вопрос насчет втягивания Беларуси в войну с УкраинойВидео

13:53

"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в ДнепреВидео

13:52

"Какой у Яниса большой янис": Седокова с мужем устроили похабную фотосессию у бассейна

13:50

В разведке рассказали о новой фазе войны и раскрыли свежие планы врагаВидео

13:34

Путин трижды откладывал нападение на Украину, на вторжении настаивала ФСБ – ГУРВидео

13:31

Как создать настоящее чудо своими руками: 4 бюджетных идеи для домашнего новогоднего декораВидео

13:30

Яд в чистом виде: почему собакам нельзя есть мороженое и шоколад

13:15

Рецепт, который должен быть на каждом новогоднем столе 2023: принесет всем успехВидео

13:12

Агутин подогрел слухи о разводе с Варум

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 20 декабря 2022: Овнам – напряжение, Львам – перемены, а Рыбам – деньги

12:53

Россия не отказалась от захвата Киева и может объявить общую мобилизацию – ДаниловВидео

12:52

У Зеленского предупредили о подготовке оккупантами РФ массированных пехотных атакВидео

12:39

"Глубокий старик": в сети появилось фото заросшего мужа Заворотнюк

12:23

ЗРК Patriot для ВСУ: эксперт раскрыл хитрый план поставок американских систем ПВОВидео

12:09

Карма настигла: в России разбился и сгорел военный вертолет с экипажемВидео

12:04

"Думать надо, если "коксом" остатки мозгов не вынесло": Гиркин набросился на Путина и его советников

11:55

Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успехВидео

11:53

Удары дронов РФ по энергообъектам: в Киеве и 10 областях аварийное обесточиваниеВидео

11:30

Новая атака РФ из Беларуси: боец ВСУ назвал вероятные сроки подготовки удараВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять