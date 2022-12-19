Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"

Против российских оккупантов на Кинбурнской косе применяют термобарические боеприпасы, заявил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.
По его словам, заявления оккупантов о том, что ВСУ якобы ударили по вражеским позициям на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием, звучат смешно. Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Он отметил, что оккупанты в своих социальных сетях распространили панические сообщения о том, что Вооруженные Силы Украины якобы применили на Кинбурнской косе "тактическое ядерное оружие".
"Это действительно смешно. Потому что это 9-килограммовый термобарический боеприпас, который доработан. Это обычный боеприпас, которым работают военные, скажем так. Но россияне настолько не ожидали, что это будет с дрона – такой вес и на такое расстояние, вот они эту панику и подняли. Потому что на видео оно выглядит серьезно. Но на самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали кое-что", – сказал Ким.
Он также добавил, что волонтеры доделывают еще два-три таких боеприпаса – один поедет на Бахмутское направление, а другие будут работать на юге.
Ранее сообщалось о боях за Кинбурнскую косу в Николаевской области.
Отмечается, что украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.
"На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами", — уточняется в сообщении.
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