Десант ВСУ на Николаевщине: оккупантов выбили с Кинбурнской косы - СМИ

ВСУ освободили Кинбурнскую косу на Николаевщине / 10-я горно-штурмовая бригада

Кинбурнская коса в Николаевской области освобождена от российских оккупантов до населенного пункта Геройское.

12 ноября ВСУ высадили десант на Кинбурнской косе, идет речь в сообщении Telegram-канала ВоляМедиа.

Отмечается, что вечером 13 ноября украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.

"На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами", — уточняется в сообщении.

Что известно о Кинбурнской косе

В течение октября с косы ВС РФ запускали иранские беспилотники-камикадзе по Николаеву, Очакову и другим целям.

Для этого использовались мобильные пусковые установки для дронов. В этом же районе и в населенных пунктах у основания косы ВСУ в октябре смогли уничтожить иранских военных специалистов, обучавших россиян работать с так называемыми "геранями".

Продвижение ВСУ на юге

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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