"Провоцировать медведя": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружия

Вероятность использования любого оружия Россией зависит от прочности единения Украины с союзниками.

Владимир Зеленский ценил вероятность ядерного удара РФ / Скриншот, ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утверждения западных политиков, которые говорят, что освобождать Крым - это провоцировать "русского медведя".

"Я просто хочу сказать, что если Путин решил применять в какой-то момент ядерное оружие - это не зависит от того, хочет Зеленский забрать назад наш Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Здесь вопрос не в море. Это вопрос не в том. Это не связано с нашими шагами. Путин, если он хочет применить ядерное оружие, он его применит", — заявил он в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

При этом глава государства напомнил, что ранее российский президент обещал всем, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, что полномасштабного вторжения в Украину не будет, но произошло по-другому.

Он пояснил, что нельзя верить людям, которые говорят одно, а действуют так, как лично решили они.

"Он (Путин) действует, как выгодно ему, не его людям, не Российской Федерации, никому. А как выгодно ему", — сказал президент.

Зеленский убежден, что возможность использования любого оружия Россией зависит от прочности единения Украины со всей Европой, Соединенными Штатами и всем миром.

"И когда он будет видеть эту прочность - он ничего не будет использовать. Несмотря на то, куда пойдет Украина, в том направлении или в другом. А если мир ослабит позиции поддержки Украины - он использует любое оружие. Поверьте мне", — добавил глава государства.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал утверждения западных СМИ о том, что РФ может нанести ядерный удар по Украине в случае начала освобождения захваченного Крыма.

Он считает, что, если Владимир Путин все же примет решение применить ядерное оружие, удар, скорее всего, будет нанесен по какой-то военной базе или техническому предприятию.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — обратил внимание он.

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