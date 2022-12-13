Арестович спрогнозировал, по каким объектам в Украине РФ может ударить ядерным оружием

Ядерная атака РФ не испугает Украину, а наоборот еще больше разозлит, уверен советник ОП.

Алексей Арестович оценил вероятность ядерного удара РФ / Pixabay, Скриншот

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал утверждения западных СМИ о том, что РФ может нанести ядерный удар по Украине в случае начала освобождения захваченного Крыма.

Крым – это временно оккупированная территория, а значит, может быть освобождена так же, как и другие, поэтому Украина не будет отказываться от освобождения полуострова, несмотря на какие-либо оговорки западных лидеров, подчеркнул он в интервью Марку Фейгину.

Советник ОП пояснил, что Россия не сможет нанести ядерный удар по находящимся в движении войскам, поскольку попасть в них будет трудно.

Арестович утверждает, что если украинская армия будет наступать на Крым, это будет означать операционный кризис российских войск и их неспособность к сопротивлению на земле. Следовательно, ядерный удар не будет иметь никакого смысла, потому что в таком случае украинская армия станет продвигаться быстрее и будет уже в Крыму, а туда Россия не будет наносить удар, потому что заденет и свои войска.

Куда может быть нанесен ядерный удар РФ

Он считает, что, если Владимир Путин все же примет решение применить ядерное оружие, удар, скорее всего, будет нанесен по какой-то военной базе или техническому предприятию.

Однако он уверен, что ядерная атака не испугает Украину, а наоборот еще больше разозлит. Тогда Украина будет давить еще больше, потому что ядерное оружие отменяет вообще все правила.

"Президент дает очень правильную оценку. Чувак, который делает ботоксные операции, строит дворцы в Геленджике и имеет золотые ершики в унитазе не собирается умирать в огне ядерного удара", – добавил Арестович, характеризуя Путина.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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