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"У США есть инструменты": эксперт объяснил, при каком условии Штаты могут физически устранить Путина

29 декабря 2022, 00:15
Украинский дипломат считает, что США очень четко предупредили РФ о последствиях от применения ядерного оружия.
'У США есть инструменты': эксперт объяснил, при каком условии Штаты могут физически устранить Путина
США имеют инструменты и возможности, чтобы устранить Путина физически / kremlin.ru

У Соединенных Штато Америки есть инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие. Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2020-21 годах Владимир Ельченко в эфире "Эспрессо".

По его словам, американцы очень просто и наглядно объяснили кремлевским дипломатам последствия удара по Украине. "Возможно, они взяли клочок бумаги и нарисовали, что будет с РФ, если они применят тактическое ядерное оружие", - отметил Ельченко.

"Во-первых, будет физическое уничтожение Путина, на это есть инструменты и возможности у тех же США. Во-вторых, мгновенное, в течение 20-30 минут, уничтожение Черноморского флота РФ. Всех военных группировок, находящихся у границ Украины. И следующим шагом будут удары по всем военным базам и стратегическим объектам на территории РФ, включая Москву и Кремль", - пояснил Ельченко.

Дипломат подчеркнул, что партнеры применят исключительно конвенционное оружие.

"Речь идет не о ядерном оружии, а о конвенционном. Потому, что в отличие от российских крылатых ракет "Кинжал", которые на нас падают, американские крылатые ракеты "Томагавк" и другое оружие более точные. Они попадают в цель с точностью до 15-20 см. Все это было изложено российской стороне. После этого, все разговоры о ядерном оружии, со стороны руководства РФ, прекратились, - заметил Ельченко.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в этом году.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что мировые лидеры пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину четким ответом в случае применения ядерного оружия против Украины. По словам генерала, Путина уже предупредили Байден, Шольц, Макрон, Риши Сунак и Си Цзиньпин.

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