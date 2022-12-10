"Путин сошел с ума": Эйдман оценил угрозу ядерного удара РФ по Украине

Игорь Эйдман рассказал, решиться ли кремлевская верхушка нанести ядерный удар.

Игорь Эйдман оценил угрозу применения ядерного оружия РФ / Фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Президент страны-агрессора Владимир Путин после ядерного шантажа вряд ли перейдет к реальным действиям, заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Скорее нет, чем да. Кроме того, он не один. Он, конечно, сошел с ума (и это заметно по нему), сошли с ума некоторые его соратники типа Медведева, или, возможно, под влиянием наркотиков и алкоголя бредят. Но не может быть, чтобы сошли с ума все", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем российский социолог назвал причину, почему кремлевская верхушка вряд ли решиться на ядерный удар.

"Та же российская правящая верхушка не для того воровала сотнями миллионов долларов и не для того устраивала себе и своим детям красивую жизнь, разглагольствовала о новом дворянстве, чтобы в один момент все это сжечь и превратить в пепел в пламени ядерной войны", - добавил Эйдман.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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