Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель Кремля

Владимир Путин проводит ситуативный ядерный шантаж, подчеркнул Игорь Эйдман.

Игорь Эйдман объяснил ядерный шантаж Владимира Путина / Фото УНИАН

Нежелание США поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия связано с боязнью ядерной войны, которой шантажирует Владимир Путин.

"Да и немцев это тоже здорово ограничивает в возможностях", - заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

Он пояснил, что президент РФ проводит ситуативный ядерный шантаж.

"Что это ему дает? Безусловно, это сдерживает Запад от наращивания военной помощи Украине и вступления в войну. С другой стороны, это не может ему дать какого-то переломного эффекта, полного успеха в этой войне. Так он мир не запугает, чтобы тот отказался от поддержки Украины – этого нет и не будет. Поэтому в фоновом режиме ядерный шантаж все же существует", - пояснил эксперт.

По его мнению, Путин стремится ограничить помощь Украине такими вооружениями, которые могут привести, к эскалации конфликта.

"Наступательных вооружений с большой дальностью, которые могут ударить по российским городам. Возможно, те же танки, которые Запад никак не может поставить и переговоры по которым все еще ведутся. Я думаю, что в этом направлении", - добавил Эйдман.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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