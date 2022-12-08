"Ядерной войне не быть": эксперт рассказал, кто из мировых лидеров дал четкий месседж Путину

Партнеры Украины сдерживают Путина не только предупреждениями, но и угрозой ударов в ответ.

Путина предупредили резким ответом в случае применения ядерного оружия против Украины / сайт Кремля, Главред

Мировые лидеры пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину четким ответом в случае применения ядерного оружия против Украины. Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"На различных форумах, где присутствовали руководство Китая и руководство стран НАТО, звучала однозначная позиция: ядерной войне не быть! Даже не только договоренности Байдена с Си Цзиньпинем формируют позицию применения ядерного оружия. Но и прямые предупреждения Путину. Путин боится критических аргументов и критических предупреждений. И они были реальны от реальных стран. Его предупредил Байден и глава ЦРУ, что Путин будет нести персональную ответственность за ответные удары", - подчеркнул Маломуж.

По словам генерала, Путина также предупредили Шольц, Макрон, премьер-министр Великобритании и Си Цзиньпин.

"И это не только общая позиция США и Китая. А персональная позиция на уровне Министерства безопасности Китая. Путину было предупреждение – однозначно не применять ядерное оружие. Потому, что обратный формат – это уничтожение человечества", - отметил Маломуж.

Он добавил, что партнеры Украины сдерживают Путина не только предупреждениями, но и угрозой ударов в ответ.

"Если Путин применит ядерное оружие, оно будет применено другими странами. И тогда никто не выживет, ни китайцы, ни американцы, ни русские, ни европейцы. Поэтому, этот фактор является решающим для позиции Китая, США, ЕС и других стран. Наши партнеры сдерживают Путина не просто убеждениями и жесткими предупреждениями, а возможными мощными ударами в ответ в момент развертывания ядерного оружия РФ", - резюмировал эксперт.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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