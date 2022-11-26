'Сталин 21 века': Моравецкий жестко прошелся по диктатору Путину

Моравецкий призвал не дать режиму РФ одержать победу в войне / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно немедленно остановить от имперского террора, который он оказывает на территории Украины. Он подчеркнул, если мир позволит Путину победить эту войну, то он станет "Сталиным 21 века".

Об этом Моравецкий сказал 26 ноября во время саммита по глобальной продовольственной безопасности, который проходит в Киеве. Он подчеркнул, что голод и война – это методы слабых империй, которые обречены на смерть и не могут предложить миру ничего цивилизационного.

"Массовые обстрелы гражданских объектов доказывают, что Россия перешла от имперской войны к имперскому террору. Путин вновь хочет использовать те элементы, которые неоднократно разрушали государства в центре Европы. Если мы позволим Путину продолжать на этом пути – он станет "Сталиным 21 века", а Украина вновь станет платформой этих смертельных игр", - заявил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что Украине недостаточно победить Россию военным путем, ей также нужно выпутаться из паутины экономической зависимости, в которую Россия запутывала ее на десятилетие.

"Империи не прекращают вести войны, они делают лишь небольшие перерывы между ними. Мы не можем вернуться к сотрудничеству с Россией, ведь это будет возвращение к войнам", - резюмировал он.

Напомним, недавно политолог Владимир Фесенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Зато глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий. Он отметил, что на Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

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