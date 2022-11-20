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"Уничтожат Польшу": эксперт рассказал, способна ли РФ изменить ход войны в свою пользу

20 ноября 2022, 00:12

По словам эксперта, у России есть средства, чтобы нанести удар по Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Польше.

'Уничтожат Польшу': эксперт рассказал, способна ли РФ изменить ход войны в свою пользу
Олег Соскин считает, что у РФ еще есть козыри / Коллаж Генштаб ВСУ, Главред

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин заявил, что у России еще есть козырь, который способен изменить ход войны в ее пользу. Это попытка России продвинуться по Сувалкскому коридору к Калининграду. Об этом Соскин рассказал в интервью Главреду.

"Путину остается только одно – развязать мировую войну, дестабилизировать НАТО и начать войну в Балтийском море против Швеции и Финляндии, захватить балтийские страны, ударить по Польше. Это последняя карта, это карта самоубийц. Это будет игра ва-банк. После этого вернуться к какому-то компромиссному варианту будет невозможно, и тогда будет война на уничтожение", - сказал Соскин.

По словам эксперта, у России есть средства, чтобы нанести удар по Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Польше. Балтию, Финляндию и Швецию Россия может разрушить, а Польше нанести колоссальный удар и большой ущерб.

"Перечисленные страны - это страны-малютки, поэтому ударить по ним у РФ хватит сил. Ведь есть и Балтийский, и Северный флот и подводные лодки. Я не говорю, что Россия выиграет от этого, но уничтожить эти страны она может. Разрушить Польшу она может", - заявил Соскин.

В то же время, как отметил эксперт, в ответ тогда будет нанесен удар по Москве и Санкт-Петербургу.

Напомним, недавно Олег Соскин заявлял, что после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Также Соскин заявлял, что украинские военные невероятно скоро могут начать освобождать Крым от российских оккупантов. И произойти это может уже к концу ноября этого года. Он убежден, что если ВСУ зайдут в Крым, то российские оккупанты уже не смогут остановить это наступление.

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