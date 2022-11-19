ВСУ могут ворваться в Крым уже к концу ноября – Соскин

Украинские военные могут ворваться в Крым к концу ноября / Коллаж фото УНИАН

Украинские военные невероятно скоро могут начать освобождать Крым от российских оккупантов. И произойти это может уже до конца ноября этого года. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Такое скорое освобождение Крыма может начаться, если украинские военные в ближайшую неделю

"Так и получается. Я думал, что Херсон освободят до 20 ноября, много кто прогнозировал, что это случится гораздо позже, а получилось, что ВСУ его освободили в первой декаде ноября. Тем самым наша армия создала себе огромный потенциал возможностей. Если за ближайшую неделю наши войска освободят левобережье Херсонщины, то к концу ноября ВСУ ворвутся в Крым", - отметил Соскин.

Он убежден, что если ВСУ зайдут в Крым, то российские оккупанты уже не смогут остановить это наступление.

"Войдя в Крым, невозможно остановиться, и тогда наступление катится прямо на южный берег Крыма", - добавил он.

Однако Соскин считает, что Запад "страшно боится, что Украина неожиданно сейчас выйдет на Крым". Он не исключает, что российский диктатор Владимир Путин мог отправить некие посылы о возможном ответном ударе.

"Видимо, Путин выдвинул какой-то ультиматум: если Украина военным путем заходит в Крым, то тогда он что-то применит. Вопрос – что именно он обещал применить. Он мог пригрозить ковровыми бомбардировками украинских городов, но у России мало ракет. Приближается ключевой момент", - сказал Соскин.

Политолог также убежден, что украинские артиллерийские и ракетные системы смогут достать даже до Джанкоя и Евпатории, когда ВСУ смогут освободить Голую Пристань и Скадовск.

"Наши будут бить по военным объектам в Крыму, аэропортам и всему остальному. А у противника нет нормальных защитных сооружений на полуострове, а, значит, Украина начинает двигаться на ЮБК", - добавил эксперт.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.

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