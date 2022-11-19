Россия договорилась с Ираном о производстве дронов на своей территории - WP

Соответствующих договоренностей страны достигли в начале ноября / Фото Reuters, pixaby

Москва тайно договорился с Тегераном о начале производства сотен ударных беспилотников на территории РФ.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на трех анонимных чиновников, знакомых с этим вопросом.

"Согласно новым данным разведки, полученным американскими и другими западными службами безопасности недель после нападения на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующих договоренностей страны достигли в начале ноября, когда состоялась встреча официальных представителей обоих государств. Производство беспилотников может стартовать через несколько месяцев. Речь идет об изготовлении сотен беспилотных летательных аппаратов.

По словам официальных лиц, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет означать дальнейшее углубление российско-иранского альянса, который уже оказал решающую поддержку военной кампании Москвы в Украине.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия нанесла массированные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре Украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

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