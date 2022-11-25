"Капитуляции в обмен на свет не будет": Подоляк заявил, что Украина не боится жалких угроз РФ

В ОП напомнили Западу о необходимости поставок оружия / УНИАН, Офис президента Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не пойдет на капитуляцию в обмен на свет. Именно поэтому наше государство будет и дальше убеждать западных партнеров в необходимости поставок вооружения, которое бы защитило нас от российского террора.

Как отметил Подоляк в интервью 24 каналу, из-за регулярных российских обстрелов в Украине сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. На фоне этого власти сегодня пытаются строить "параллельные сети" и продолжают настаивать на необходимости ускорения поставок вооружений, в том числе до 10 систем ПРО из стран Запада.

"Мы хотим увеличить объемы и партнеры это понимают. Но есть логистическая и бюрократическая сложности в решении этих вопросов: не за день – два решаем, а за две – три – четыре недели. На сегодня нет других стран кроме Украины, которые имеют такую ненависть и понимание того, что Россию бояться категорически не надо", - пояснил чиновник.

По его словам, другие страны оглядываются на Россию, и перед Украиной есть ряд вызовов, чтобы хоть как-то их убеждать в обратном.

"Когда мы ведем переговоры, мы говорим, что "вы все равно нам это дадите в любом случае, потому что вы не сможете просто смотреть, как одни люди "геноцидят" других людей в таком количестве и так демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, любую бронетехнику, которую нам нужно, в частности Leopard и Abrams", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, Украина не может проиграть войну и она не будет отказываться от войны "ради капитуляции в обмен на свет".

"Вы будете передавать нам в любом случае системы ПРО, потому что надо защитить небо, чтобы уменьшить количество убитых людей в 21 веке. Все убитые просто были дома в мирном Киеве, или Виннице... Мы им это объясняем, но они еще не могут прийти к этому из-за своего ключевого страха перед войной, как таковой. Мы в разных пространствах находимся", - резюмировал советник руководителя ОП.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

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