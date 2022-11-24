Тотального блэкаута в Украине не будет - Арестович

Из-за ракетных ударов по Украине ситуация с электроснабжением может серьезно ухудшиться.
Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергосистему, чтобы оставить мирное население без света, воды, тепла и связи. Однако у них не получится добиться тотального блэкаута. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
Он не исключает, что ситуация может стать "более неприятной, чем сейчас", но она не приведет к полному и длительному отключению света в стране.
"Да, они причиняют нам неприятности. Да, эти неприятности могут быть больше, но положенная в тотальный блэкаут страна – это нереально. Наше население вместо того, чтобы страдать – постит мемы и показывает им факи. Поэтому они достигают ровно противоположного эффекта", - сказал Арестович.
Ракетный удар по Украине 23 ноября
23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.
В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.
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