Тотального блэкаута в Украине не будет - Арестович

Тотального блэкаута в Украине не будет / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергосистему, чтобы оставить мирное население без света, воды, тепла и связи. Однако у них не получится добиться тотального блэкаута. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он не исключает, что ситуация может стать "более неприятной, чем сейчас", но она не приведет к полному и длительному отключению света в стране.

"Да, они причиняют нам неприятности. Да, эти неприятности могут быть больше, но положенная в тотальный блэкаут страна – это нереально. Наше население вместо того, чтобы страдать – постит мемы и показывает им факи. Поэтому они достигают ровно противоположного эффекта", - сказал Арестович.

Тотального блэкаута в Украине не будет / скриншот

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

Другие новости: