Война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все оккупированные территории - Подоляк

Подоляк подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте / УНИАН, ОПУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война с Россией может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территорию Украины военным путем. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Подоляк напомнил, что во время российского вторжения 24 февраля никто не верил, что Украина выстоит в этом противостоянии. Однако уже закончилось девять месяцев войны и наша страна находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории.

"Поэтому мне представляется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – маловероятно, велика вероятность того или иного события. Но события - это конкретные действия на линии фронта и это конкретное снабжение военных возможностей", - рассказал он.

Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте. Также он прокомментировал, возможна ли полностью военная победа Украины в войне.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть чуточку иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, упадет крупный город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", - пояснил Подоляк.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Вас может заинтересовать: