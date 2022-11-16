Лидеры G20 осудили войну РФ против Украины в итоговом заявлении/ скриншот из видео president.gov.ua

Лидеры Большой двадцатки в среду, 16 ноября, согласовали совместную декларацию, в которой "решительно осуждают" агрессию России против Украины.

В документе отмечается, что к осуждению войны присоединяются "большинство членов". Об этом сообщает Reuters.

Согласно тексту документа, "большинство членов резко осуждают войну в Украине, которая влечет за собой огромные человеческие страдания и усиливает существующие проблемы в глобальной экономике".

Однако в заявлении есть и слова о "различии взглядов относительно ситуации и санкций". Также в декларации говорится о том, что нужно соблюдать международное право, а угрозы применить ядерное оружие являются неприемлемыми.

Также лидеры G20 приветствовали продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.

Заявления относительно Украины на саммите G20

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки (G-20), который проходит на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Украинский лидер сказал, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что сейчас пришло время ее остановить.

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита G20 призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну". При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки (G20) провел ряд встреч с мировыми лидерами и заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.

Во время массированного ракетного удара по Украине 15 ноября с саммита G20 сбежал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который был там вместо Путина. Он даже не дождался официального принятия итоговой декларации. С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИДа не уточняется.

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