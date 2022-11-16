УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лидеры G20 в итоговом заявлении "большинством" осудили войну России против Украины

16 ноября 2022, 11:42

Главы стран Большой двадцатки заявили, что война в Украине вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующие проблемы в глобальной экономике.

Саммит G20 на баллы
Лидеры G20 осудили войну РФ против Украины в итоговом заявлении/ скриншот из видео president.gov.ua

Лидеры Большой двадцатки в среду, 16 ноября, согласовали совместную декларацию, в которой "решительно осуждают" агрессию России против Украины.

В документе отмечается, что к осуждению войны присоединяются "большинство членов". Об этом сообщает Reuters.

Согласно тексту документа, "большинство членов резко осуждают войну в Украине, которая влечет за собой огромные человеческие страдания и усиливает существующие проблемы в глобальной экономике".

Однако в заявлении есть и слова о "различии взглядов относительно ситуации и санкций". Также в декларации говорится о том, что нужно соблюдать международное право, а угрозы применить ядерное оружие являются неприемлемыми.

Также лидеры G20 приветствовали продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.

Заявления относительно Украины на саммите G20

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки (G-20), который проходит на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Украинский лидер сказал, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что сейчас пришло время ее остановить.

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита G20 призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну". При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки (G20) провел ряд встреч с мировыми лидерами и заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.

Во время массированного ракетного удара по Украине 15 ноября с саммита G20 сбежал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который был там вместо Путина. Он даже не дождался официального принятия итоговой декларации. С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИДа не уточняется.

Читайте также:

война в Украине вторжение России саммит G20
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:08

Нашли мертвой со следами ножевых ранений: в Италии жестоко убили 23-летнюю беженку из Украины

12:03

Все дураки, один он Харатьян: актер-путинист отправляет единственного сына на фронт пушечным мясом

11:42

Лидеры G20 в итоговом заявлении "большинством" осудили войну России против УкраиныВидео

11:09

Новый пакет помощи Украине: Швеция предоставит системы ПВО

11:05

"Чья бы ни была ракета, виновата в этом РФ": премьер Нидерландов обвинил Россию в ракетном ударе по ПольшеВидео

Реклама
10:48

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

10:29

"Это не имеет ничего общего с Россией": Эрдоган прокомментировал падение ракеты в Польше

10:19

Украинцев предупредили о сильных перебоях в энергоснабжении несколько дней: все деталиВидео

09:58

"Экономика РФ ляжет за один день": эксперт объяснил, как НАТО может ответить на удар по Польше

09:38

На территорию Польши упала ракета российского производства - МИД ПольшиВидео

09:25

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

09:15

Гороскоп на сегодня 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

09:13

Подразделения больше нет: ВСУ уничтожили батальон из "ЛНР"

09:13

РФ преднамеренно ударила ракетой по Польше: Жданов объяснил замысел Кремля

08:37

Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины - ISW

08:28

Пока Тарзан не видит: Королёва показала, как развлекается в бане с молодым парнемВидео

07:47

"Это совсем смешно": Фейгин рассказал, как Путин принимал решение оставить ХерсонВидео

07:45

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

07:42

Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты по Польше из России

07:23

Украину накроет мокрый снег и мороз: синоптики объявили I уровень опасности и назвали датуВидео

Реклама
07:09

Польша вероятно применит статью 4 устава НАТО из-за удара ракеты: что это значит

07:05

Что сделать, чтобы не замерзали замки зимой: два" золотых " правила

06:33

Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши - CNN

06:20

Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от Россиимнение

05:37

Убийцы чувств и отношений: астролог рассказал, из-за чего могут разлюбить разные знаки зодиакаВидео

05:10

День работников радио: яркие открытки, теплые поздравления в прозе и стихах

03:08

"Перебор даже для нее": Мадонна в одном корсете прикрыла срам крошечной сумочкой

02:50

Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении ХерсонаВидео

02:20

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды

02:07

Россия повышает ставки, или Как Путин может развалить НАТОмнение

00:51

Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачуВидео

00:50

"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

00:11

"Мы готовы защищать НАТО": Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО

00:02

РФ намеренно ударила ракетами по Польше, атака была спланированной - ПодолякВидео

15 ноября, вторник
23:50

Россия доигралась: зачем Путин провоцирует НАТОмнение

23:19

Ракетный удар по Польше: в России пытаются отвертеться от ответственности и рассказывают "сказки"Видео

22:52

Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении ВенгрииВидео

22:40

"Надо поставить на место террориста": Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по ПольшеВидео

21:42

Трюдо опозорил Лаврова на саммите G20 и назвал его заявления по Украине "полным мусором"Видео

21:38

РФ ударила ракетами по Польше: два человека погибло

Реклама
21:21

"Приезжай хоть на денек": Алла Пугачева в цветах заманивает Максима Галкина домой - комик ответил

20:44

Атаман TikTok-боевиков Кадыров побредил по поводу переговоров РФ и УкраиныВидео

20:37

700 гривен за одну поездку: после ракетной атаки цены на такси в Киеве взвинтилиВидео

20:07

Россия выпустила более 90 ракет по Украине: без света находятся более 7 млн абонентов - ТимошенкоВидео

19:56

Быть Викторией Бекхэм: "шикарная перчинка" раскрыла секрет своей идеальной фигуры

19:32

Выгнали с позором: Лавров спешно убежал с саммита G20 во время ракетного террора по УкраинеВидео

19:20

Украина одержала очень важную победу в ООН, которая уже напрягла россиянмнение

19:04

Обломки сбитых ракет рухнули в двух районах Киева: новые подробности атакиВидео

18:58

"Дым пёр, пламя пошло": супруги рассказали подробности ракетного удара по их дому в КиевеВидео

18:50

Королева абсурда Волочкова рассказала про роман с "запрещенным" Джимом Керри 20 лет назад

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять