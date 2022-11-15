Выгнали с позором: Лавров спешно убежал с саммита G20 во время ракетного террора по Украине

Сергей Лавров / Фото Reuters

Россия опозорилась на саммите G20. Сразу в первый день Большой двадцатки министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вместо Путина, сбежал с саммита на индонезийском острове Бали до его окончания.

Как сообщают росСМИ, Лавров даже не дождался официального принятия итоговой декларации.

"Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20", — говорится в сообщении.

С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД не уточняется. Стоит отметить, во время этого сообщения по Украину осуществился массовый ракетный удар.

Россия выпустила более 90 ракет, разрушили инфраструктуру и жилые дома.

Вероятно, после и без того достаточно холодного приема со стороны стран-участниц G20, Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.

Переговоры с РФ на саммите G20

На саммите переговоры с Лавровым согласились провести лишь глава МИД КНР и генсек ООН.

Стоит отметить, что изначально пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин будет принимать участие в саммите, но видимо тот испугался критического отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран, и отправил Лаврова.

Россия унизила всех лидеров G20

Массовый обстрел украинских городов во время саммита G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею диалога с агрессором. Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором. Помните: Россия не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Что известно о массовом обстреле Украины 15 ноября

Россияне днем 15 ноября запустили ракеты по Украине. С 12 часов дня раздавалась воздушная тревога. Взрывы были слышны как минимум в 18 городах нашего государства, в частности — в Киеве, Львове и Одессе.

В результате чего в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света. На местах "прилетов" работают экстренные службы. Россия выпустила сегодня около 100 ракет.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

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