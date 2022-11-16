"Это не имеет ничего общего с Россией": Эродоган прокомментировал падение ракеты в Польше

Эрдоган прокомментировал падение ракеты в Польше 15 ноября / Фото Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что ракета, которая упала в Польше и убила двоих людей, не была выпущена Россией.

Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции на саммите Большой двадцатки (G20), передает Anadolu.

"Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией", - сказал Эрдоган.

От также добавил, что "в то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны".

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем турецкий президент отметил, что следует провести "детальное исследование этих вопросов", передает CNN Turk.

"Важно также, что Байден сказал, что эти ракеты не российского производства", - цитирует телеканал Эрдогана.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений

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