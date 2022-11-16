Зеленский откровенно признался, когда закончится война

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал, когда закончится война.

В интервью украинским журналистам Зеленский ответил, что военно-политическое руководство выбирает то, как именно закончить войну, а не временные пределы ее завершения.

"Ресурс у нас ограничен. Растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбирая, как закончить войну и срок, мы выбираем, как закончить войну. Мы могли бы с вами отдать наши территории и войны бы не было. Народ, мы, я, вы все выбрали правильный, честный путь. Да, такой сложный, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. И в нем, когда такой выбор, нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится", – рассказал Зеленский.

Зеленский признался, что не знает, когда закончится война в стране, однако МВФ он сказал, что "скоро".

"Поэтому о сроках войны – у меня разговоры такие были с Международным валютным фондом в самом начале (войны – ред.) – когда мы боролись за то, чтобы закрыть дефицит нашего бюджета. (…) Там финансисты говорят: "Сколько месяцев вы думаете и рассчитываете?" Потому что они финансисты, они рассчитывают, они понимают, что есть вот такая сумма и как ее делить на дни, месяцы, недели, не дай Бог, годы. Там я боролся за Украину и сказал: "Скоро", — добавил с улыбкой президент.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

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