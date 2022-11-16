РФ намеренно ударила ракетами по Польше, атака была спланированной - Подоляк

РФ намеренно ударила ракетами по Польше / ОПУ

Россия намеренно ударила ракетами по территории Польши. Эта атака была спланированной. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

РФ пытается все выдать, как "случайность".

"Удары по территории Польши - это не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку". Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора. Российский террористический режим должен быть остановлен. Соболезнования погибшим", - написал Подоляк.

Ракетный удар по Польше

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию и реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

В Минобороны РФ заявили, что опубликованное фото обломка ракеты якобы "не имеет отношения к российским средствам поражения".

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