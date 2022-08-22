"У Путина только два пути": Соскин рассказал, когда россияне решатся ликвидировать диктатора

Олег Соскин, Владимир Путин / скриншот

В России терпят Путина, что бы он ни творил. Люди там поверили в свою избранность, свой фарт и в то, что диктатор всегда поможет, всё решит.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

По его словам, благодаря образу всемогущего царя, который всё знает, всё умеет, всё может и всё держит под контролем, Путина поддерживает российское общество. Уже меньше, но поддерживает.

"К тому же, россияне пока не чувствуют войны. А вот когда начнутся бомбёжки их городов, ситуация изменится. Первые взрывы в Крыму – это для них свисток, показатель. А когда будут бомбить Джанкой, Феодосию, Керчь и т.д., россияне станут недоумевать – почему, как Путин допустил, если говорил, что за три дня Киев будет взят. И этот момент стремительно приближается", - пояснил эксперт.

Соскин также отметил, что сейчас у Путина два пути: или действовать рационально – отступать с юга, но сохранять Крым и готовить постепенную передачу власти, потому что очевидно, что он уже не справляется; или идти на эскалацию и наносить тактический ядерный удар, потому что больше уже ничего нельзя сделать.

"Даже если он по Киеву станет бить из Беларуси, это приведёт только к тому, что в момент будет зачищена Беларусь. Первый вариант еще поможет ему преподнести всё российскому народу так, что он сохранил Крым, Луганск и Донецк, показал, что Россия сильна, а Украина разрушена. Только два пути, третьего не дано", - подытожил эксперт.

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.

Читайте также: