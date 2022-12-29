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В России есть ракеты еще на 5-7 масштабных атак, к весне запасы оккупантов иссякнут - Свитан

29 декабря 2022, 23:45
Военный эксперт отметил, что для полноценного запуска россияне могут изготавливать ракеты раз в три месяца.
Российская ракета, Роман Свитан
Свитан заявил, что к весне у россиян закончатся ракеты / УНИАН

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что у российских оккупационных войск осталось ракет еще на 5-7 залпов. Это около 500 ракет, которые закончатся у захватчиков к весне.

"У россиян осталось до 500 ракет типа "Калибр", Х-101, Х-155 – это крылатые ракеты. До полного нуля они могут выйти за 5-7 залпов, в зависимости от количества ракет в одном залпе, или 100 или 70. Эти три типа ракет ("Калибр", Х-101, Х-155) примерно одного класса. Это крылатые ракеты стратегического значения. И производство у них одинаковое, если говорить о количестве сделанных ракет. Около двух десятков ракет такого типа они могут производить в месяц ", - рассказал Свитан в эфире "Эспрессо".

Военный эксперт также добавил, что для полноценного запуска россияне могут изготавливать ракеты раз в три месяца, в зависимости от того, сколько сразу будут выпускать или хранить.

"Россияне производили около 100-120 "Калибров" в год, а это значит около 10 ракет в месяц. Они уже забирают ракеты из неприкосновенных запасов, и заполнить их уже не могут. Весной у них закончатся ракеты, а дальше они смогут производить один залп на три месяца", - добавил Свитан.

Ракетный террор россиян

Российские оккупанты еженедельно осуществляют террор против мирных украинцев, запуская по нашим городам крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе. Последняя массированная атака произошла 29 декабря. Захватчики атаковали Украину ракетами. Во многих городах прогремели сильные взрывы.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, россияне на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они все равно не могут достичь таким образом.

Не стала исключением и последняя атака - оккупанты просто "выбросили деньги на ветер". По словам Арестовича, во время атаки 29 декабря РФ потратила четвертую часть всего запаса ракет, что оставался у нее.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в новом году российские оккупационные войска могут нанести более массированный удар, чем был 29 декабря. "Относительно количества ракетных ударов, то они могут быть мощнее, чем 29 декабря. Вопрос в том, сколько крылатых ракет они готовы потратить, ведь носителей у них все еще достаточно", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

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