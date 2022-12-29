У РФ заканчиваются ракеты: Буданов объяснил, когда мощность атак существенно уменьшится

Российская промышленность не может восполнить ракетный запас России.

У РФ заканчиваются ракеты / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают тратить свой ракетный запас для ударов по Украине. Однако мощность этих атак может существенно уменьшиться, так как в России наблюдается серьезное сокращение запасов. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC.

"РФ не сможет выдержать уровень атак из-за сокращения ракетных запасов и неспособности своей промышленности пополнить их", - сказал Буданов.

Он не исключает, что РФ продолжить бить по объектам энергетической инфраструктуры.

Россия пытается выпросить оружие у Ирана и ей это отчасти получилось. Тегеран предоставляет российским оккупантам ударные беспилотники, но при этом отказывается передавать баллистические ракеты. На Иран сильно давит Запад, который обещает ввести мощные санкции в случае передачи этих ракет.

Ракетный удар по Украине

Напомним, в утром четверг, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты утром вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители и были готовы ударить 16 ракетами Калибр. Также была зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

Россия массированно атаковала Украину ракетами, во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

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