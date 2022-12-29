"Это не вопрос недель": у Зеленского ответили, сколько нужно времени для восстановления после атаки

В Офисе президента прогнозируют, что после массированной атаки врагов на объекты энергетики 29 декабря для ремонта потребуется относительно немного времени.

У Зеленского ответили, сколько нужно времени для восстановления после атаки / коллаж фото УНИАН

После массированной ракетной атаки русских оккупантов 29 декабря на объекты энергетики работы по их восстановлению могут занять относительно немного времени. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В первую очередь, "прилеты" есть на Западной Украине и не только. Не будем уточнять локации, но из-за этих "прилетов" у нас есть ограничения по мощностям энергоснабжения. Прежде всего - это большие ограничения во Львове и области, также в Одессе, где фактически сейчас работает только критическая инфраструктура. Есть ограничения в Киевском регионе и Харьковском тоже", - рассказал Тимошенко.

При этом он настроен оптимистически, давай прогноз по восстановлению объектов энергетики после атаки.

"Наши энергетики работают для того, чтобы уже в ближайшее время (и это не вопрос недель) восстановить мощности, подать их в те регионы, которые я назвал. Надеюсь, это удастся сделать очень быстро", − заявил Тимошенко.

По поводу возобновления нормальной работы энергетической системы Киева, чиновник сказал − он прогнозирует нормализацию ситуации уже к завтрашнему дню.

"Если мы говорим о Киеве, то там работает не только критическая инфраструктура, но и есть мощности, чтобы давать электроэнергию бытовым потребителям. В Киеве сейчас больших таких проблем нет, ситуация налаживается и, надеемся, уже завтра будет ситуация хорошая, скажем так", - подытожил он.

Напомним, в утром четверг, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты утром вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители и были готовы ударить 16 ракетами Калибр. Также была зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

Россия массированно атаковала Украину ракетами, во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

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