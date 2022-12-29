Родители подорвались на мине, 8 сирот усыновил 24-летний военный: детали трагедии на Житомирщине

24-летний дядя детей, который воевал в Донецкой области, взял на себя ответственность за племянников. Самому маленькому ребенку всего 2 месяца.

Семья Дубровцев/ скрин из видео, Facebook Владимир Дубровец

В Житомирской области на мине подорвалось супруги Мария и Петр Дубровцы. Трагедия произошла 7 декабря. Муж с женой возвращались на своем микроавтобусе домой в родное село Копище из соседнего села, но не доехали.

Сиротами остались восемь детей, самой маленькой из которых всего 2 месяца. Усыновить их решил родной дядя – 24-летний военнослужащий, брат погибшего Владимир Дубровец. Детали истории рассказал "Обозреватель".

Родители домой не доехали

Село Копище на Житомирщине расположено практически на границе с Беларусью. Супруги Дубровцы 7 декабря в обед возвращались домой из соседнего села, однако их микроавтобус подорвался на мине.

32-летняя Мария и 38-летний Петр погибли на месте. Шансов выжить у них не было. Взрыв был настолько сильным, что авто разорвало на куски.

Супруги Дубровцы/ скрин из видео

Сыну снился вещий сон перед гибелью родителей

Родственники семьи рассказали, что старший сын Юрий накануне гибели мамы с папой видел сон. Во сне он летел в самолете и посмотрел в бинокль. На земле он увидел микроавтобус родителей, который в следующее мгновение взорвался.

Восьмерых детей усыновит дядя-военный

Сиротами остались восемь детей. Самой маленькой, Марии, всего два месяца – она родилась 12 октября.

Опекуном детей решил стать их дядя – 24-летний брат отца Владимир Дубровец. Он рассказывает, что они с братом сами выросли в многодетной семье, в которой было десять детей, поэтому ответственности он не боится.

"Самому старшему из детей, Юре, сейчас 13 лет, Петру – 12, Николаю – 11, Толику – 9, Соломии – 8, Софии – 7, Максиму – 4. А маленькая Мария родилась 12 октября", – перечисляет дядя Владимир.

Он отмечает, что отца или маму он им заменить не сможет, но хорошо их будет ухаживать. Тем более, что старшие дети помогают ухаживать за младшими и приходят на помощь дяде по хозяйству.

"У меня есть девушка, которая с радостью приняла такую новость. Мне совсем не трудно воспитывать детей. Почти все утром идут в школу, Максим пока ходит в садик, я остаюсь с Марией. Я ее кормлю из бутылочки, одеваю, купаю. Потом дети возвращаются, делают уроки. Практически все помогают, убирают в доме, готовят, ухаживают за младшими. Главное, чтобы не болели, а так меня ничего не пугает", – отмечает Владимир.

Семья Дубровцев/ скрин из видео

Пришлось покинуть "Азов", чтобы ухаживать за племянниками

Владимир служил в "Азове". Он хотел пойти защищать Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения РФ, но в военкомате его не хотели брать из-за отсутствия подготовки. Тогда он пошел добровольцем в "Азов", когда набирали людей для освобождения Мариуполя. Операция по освобождению так и не состоялась, поэтому его отправили воевать на Донецком направлении.

Владимир Дубровец/ Facebook

Однако когда произошла трагедия в семье старшего брата, Владимир вернулся с фронта, чтобы ухаживать за племянниками. Теперь он оформляет увольнение со службы и опекунство над детьми.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погибли двое родных братьев из Черкасской области – Виктор и Константин Кравченко. Они попали под артобстрел. 24-летний Виктор и 26-летний Константин были единственными детьми у родителей.

Напомним, на границе с Брянской областью РФ погибла группа украинских воинов. Четверо военнослужащих – Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов – ушли из жизни во время выполнения боевого задания на территории РФ.

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