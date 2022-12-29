"Хлопок" на Запорожье: ВСУ "затрехсотили" 230 оккупантов

Количество погибших оккупантов еще уточняется. Также оккупанты потеряли три единицы военной техники, командный пункт и узел связи.

ВСУ "затрьохсотили" 230 оккупантов на Запорожье/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

Украинские воины "покошмарили" российских захватчиков на Запорожье. В результате точных ударов у оккупантов 230 раненых, количество погибших еще уточняется.

Также враг имеет потери в военной технике. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"27 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области, потери оккупантов составили 3 единицы военной техники различного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется", – говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что украинская авиация в течение суток 17 раз ударила по районам сосредоточения противника и нанесла еще четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 3 районы сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов", – отмечают в Генштабе.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что существует вероятность нового наступления российских войск в Запорожской области в зимний период. Вместе с тем такая угроза остается низкой, говорят в ISW.

Напомним, утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

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