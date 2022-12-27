Группа украинских бойцов погибла на границе с Брянской областью: что известно

Украинские воины погибли во время выполнения задания. Самому младшему из группы было 19 лет, он защищал Родину с самого начала полномасштабной войны.

Украинские военные погибли в Брянской области/ Telegram Евгений Карась

На границе с Брянской областью РФ погибла группа украинских воинов. Четверо военнослужащих – Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов – ушли из жизни во время выполнения боевого задания на территории РФ.

О гибели воинов сообщили российские пропагандистские СМИ, эту информацию также подтвердил боец ВСУ Евгений Карась в Telegram. Пропагандистские медиа страны-агрессора со ссылкой на заявление ФСБ РФ рассказывали, якобы украинские воины входили в состав "диверсионной группы", которая якобы планировала проводить "диверсионно-террористические акты" в Брянской области.

В российской спецслужбе сообщили данные погибших защитников Украины:

Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной "Святоша" (оккупанты назвали его командиром группы);

Максим Михайлов 1990 г. р., позывной "Непийпиво";

Тарас Карпюк 1984 г. р., позывной "Тарасий";

Богдан Лягов 2003 г. р., позывной "Аполлон".

Подорвались на минном поле

Гибель украинских воинов подтвердил военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он написал, что, судя по обнародованным оккупантами фото, защитники Украины подорвались на минах.

"Судя по обнародованным фото, диверсионная группа погибла, наткнувшись на минное поле", – написал боец.

Украинский военный Юрий Горовец/ Telegram Евгений Карась

Карась поделился воспоминаниями о погибших. Он отмечает, что для Юрия Горовца это был не первый разведывательный выход.

"Успешный диверсант. Это был его далеко не первый разведывательный выход. Русские заплатили страшную цену ... Националист. Христианин. Актер. Путешественник. Ветеран. Многолетний участник сообщества "Братство" Дмитрия Корчинского", – пишет Карась.

Украинский военный Максим Михайлов/ Telegram Евгений Карась

Максим Михайлов с позывным "Непыйпиво" был добрым и смелым романтиком.

"Романтик, который зажигал пластидом звезды над оккупированными территориями Брянщины, Курска и Белгорода. Максим Непийпиво был настоящим другом. Очень колоритный, всегда в шароварах, вышиванке и с казацкой люлькой. О том, сколько ты убил врагов будут, сочинять легенды, как и о том, сколько девичьих сердец ты разбил", – говорит Карась.

Украинский военный Тарас Карпюк/ Telegram Евгений Карась

Тарас Карпюк одним из первых ушел на войну в 2014 году. Под Иловайском получил ранение во время близкого контакта с врагом. Тогда оккупант выстрелил в него с расстояния 15 метров. Пуля попала в магазин с трассерами, те начали взрываться. После этого Тарасу пришлось долго лечиться. Когда началась полномасштабная война, он пошел защищать Родину.

Украинский военный Богдан Лягов/ Telegram Евгений Карась

Богдану Лягову с позывным "Аполлон" было всего 19 лет. Карась опубликовал воспоминания побратимов Богдана о нем.

"С начала войны 19-летний парень начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля... Парень очень смелый. Всегда вызывался добровольцем. И хотя из-за юного возраста сетовал, что часто не берут на самые сложные задачи, но "Аполлон" был счастлив. Его считали гениально способным, потому что показывал одни из лучших результатов по физической и тактической подготовке", – рассказывали побратимы о погибшем воине.

Напомним, в жестоких боях под Бахмутом в рядах ВСУ погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. О смерти знаменитости сообщил его друг и коллега Евгений Лавренчук.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб журналист и режиссер Антон Коломиец. С первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны он встал на защиту Родины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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