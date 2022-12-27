Генерал США ответил, почему на самом деле РФ не пойдет на мирные переговоры

Россияне не договариваются, а требуют, после чего врут и нарушают договоренности, говорит Хертлинг.

Хертлинг отмечает, что россияне не хотят договариваться даже о мелочах/ УНИАН, сайт Кремля

Кремль не готов проводить серьезные переговоры по прекращению войны в Украине.

Если со страной-агрессором и удастся достичь каких-то договоренностей, она их обязательно нарушит. Об этом сказал генерал США в отставке Марк Хертлинг. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Он отмечает, что власти РФ не собираются ни с кем договариваться, даже если речь идет о мелочах.

"Накануне Рождества Путин заявил, что "готов к переговорам". У меня были "переговоры" с российскими военными и Минобороны РФ ранее, а потому извлек уроки: даже по мелочам чиновники России не договариваются... Требуют, потом врут, а потом нарушают договоренности", – отмечает Хертлинг.

Кто такой Марк Хертлинг Марк Филипп Хертлинг – бывший офицер армии США. С марта 2011 года по ноябрь 2012 года он занимал должность командующего армии США в Европе и Седьмой армии. Хертлинг служил на бронетанковой, кавалерийской, плановой, оперативной и учебной позициях и командовал всеми организациями от взвода до полевой армии. С июня 2014 года Хертлинг выступал в качестве аналитика по национальной безопасности и военному делу для CNN.

Ранее издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года. Ход войны в первые месяцы нового года будут определять не только помощь Украине от Запада и способность украинских войск контратаковать, но и другие факторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка в районе Бахмута и Кременной. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

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